Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde eski eşini tabanca ile rehin alan şüpheli, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay anı çevredekiler tarafından kaydedildi.
Olay, Pursaklar'da meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, boş arazide eski eşini üzerine tabanca doğrultarak rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir elinde silah bulunan, diğer eliyle de kadını kolundan tutan şüpheliyi polis ikna etmeye çalıştı. Polisin çalışmasıyla ikna edilen şüpheli, silahı bırakarak teslim oldu.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Gözaltına alınan şüphelinin kadını silahla rehin aldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin kadına silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.