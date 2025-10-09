Haberler

Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde eski eşini tabanca ile rehin alan şüpheli, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay anı çevredekiler tarafından kaydedildi.

Ankara'da boş arazide tabanca doğrulttuğu eski eşini rehin aldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından ikna edilerek, gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

ESKİ EŞİNİ SİLAHLA REHİN ALDI

Olay, Pursaklar'da meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, boş arazide eski eşini üzerine tabanca doğrultarak rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir elinde silah bulunan, diğer eliyle de kadını kolundan tutan şüpheliyi polis ikna etmeye çalıştı. Polisin çalışmasıyla ikna edilen şüpheli, silahı bırakarak teslim oldu.

Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Gözaltına alınan şüphelinin kadını silahla rehin aldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin kadına silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
