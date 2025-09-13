Eski Eşini Katleden Hızır Çelik Tutuklandı
Hızır Çelik, eski eşi Hanım Biçer'i eşarpla boğarak ve yastıkla bastırarak öldürdükten sonra mahkeme tarafından tutuklandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na numune verdikten sonra cezaevine gönderildi.
