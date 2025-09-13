Haberler

Eski Eşini Katleden Hızır Çelik Tutuklandı

Güncelleme:
Hızır Çelik, eski eşi Hanım Biçer'i eşarpla boğarak ve yastıkla bastırarak öldürdükten sonra mahkeme tarafından tutuklandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na numune verdikten sonra cezaevine gönderildi.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
