Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Selami Yılmaz Tutuklandı

Çankırı'da eski eşi İlknur Kertlez'i bıçaklayarak öldüren Selami Yılmaz tutuklandı. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Yılmaz, hastaneye kaldırıldıktan sonra gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da eski eşi İlknur Kertlez'i (40) bıçaklayarak öldüren Selami Yılmaz (43) tutuklandı.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez, önceki gün sabah saatlerinde Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta işe giderken eski eşi Selami Yılmaz ile karşılaştı. Yılmaz, üzerinde bulunan bıçakla Kertlez'i bıçaklayıp, kaçtı. İlknur Kertlez, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Selami Yılmaz ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, 2 gün sonra taburcu edilerek gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlknur Kertlez'in cenazesi dün memleketi Korgun ilçesine bağlı Buğay köyünde toprağa verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
