Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
İzmir'de, eski eşi tarafından bıçaklanan Gülben Duru, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, çocuğunun okul çıkışını beklerken meydana geldi.
İzmir'in Konak ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.Ç. (27), Yenişehir Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen eski eşi Gülben Duru'yu (27) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Gelen ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duru, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan A.Ç'yi suç aleti bıçakla yakaladı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel