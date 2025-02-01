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Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde Tuncay A. (37) ile eski eşi Tuğba H. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olay sırasında Tuncay A, bıçakla Tuğba H'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Tuncay A, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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