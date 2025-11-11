Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e ilişkin kritik bir karar verildi.

TAHLİYE KARARI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi,'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi.

Ahmet Özer, daha önce "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmış, ardından Temmuz 2024'te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, bu kez "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

Özer'in tutuklu bulunduğu Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talepleri yer almıştı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan iddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

27 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında duruşma tarihi de belli oldu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.