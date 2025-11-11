Haberler

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi
Güncelleme:
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi.

  • İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi.
  • Ahmet Özer, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyordu.
  • Ahmet Özer'in iddianamede 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e ilişkin kritik bir karar verildi.

TAHLİYE KARARI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi,'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi.

Ahmet Özer, daha önce "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmış, ardından Temmuz 2024'te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, bu kez "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

Özer'in tutuklu bulunduğu Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talepleri yer almıştı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan iddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

27 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında duruşma tarihi de belli oldu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSelim K:

Derhal Esenyurt belediyesi başkanlığına dönmeli

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Iki gün sonra tekrardan içeri alınırsa hiç şaşmam saçma bir suçtan bir ispatı olmayan şeyden alırlar

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ç:

PKK ya yardım ettiği için mi serbest bırakıldı

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Hani teröristi hani yolsuzluk hırsızlık yapmıştı..Biz bu dangalak ak Trollar 1 senedir bunu anlattık... Hırsızlıkta yalan terör de yalan...Akp nin her şeyi film...Bu adam için ağzına geleni söyleyen ak Trollar şimdi utanıyor musunuz..Yarın İmamoğlu da böyle serbest kalacak...Ama sizde utanacak yüz var mi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

AZİZ İHSAN AKTAŞ 388 ihale almis adam. 300'ü kamudan ve AK Partili belediyelerden. CHPli belediyelerden 88 Ad.AKP den aldığı ihalelere soruşturma yok.Sadece CHP den aldığı ihalelere soruşturma var.Hayatın normal işleyişine ters mi acaba.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
