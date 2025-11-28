Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile avukatların yer aldığı grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Av. Tahir Elçi Sokağı'na kadar yürüdü.

TBB Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, 10 yıldır Tahir Elçi'yi anmak için burada bir araya geldiklerini söyledi.

Sağkan, "Mücadeleye devam edeceğiz çünkü o geleneği Tahir Elçi başkanımızdan aldık. Tahir Elçi'nin anısına saygıyla, mücadelesini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Rahmet ve saygıyla Elçi'yi anıyorum." dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ise bu kadim kentte Tahir Elçi'yi anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Güleç, "Diyarbakır Barosu olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Tahir Elçi cinayetinin failleri etkili bir soruşturmayla ortaya çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkan Elçi de tarihi minarenin altına 10'uncu kez karanfil bıraktıklarını ve Tahir Elçi'yi andıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bırakıldı.

Anma etkinliğine, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan katıldı.

Daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Tahir Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.