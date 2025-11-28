Haberler

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile avukatların yer aldığı grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Av. Tahir Elçi Sokağı'na kadar yürüdü.

TBB Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, 10 yıldır Tahir Elçi'yi anmak için burada bir araya geldiklerini söyledi.

Sağkan, "Mücadeleye devam edeceğiz çünkü o geleneği Tahir Elçi başkanımızdan aldık. Tahir Elçi'nin anısına saygıyla, mücadelesini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Rahmet ve saygıyla Elçi'yi anıyorum." dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ise bu kadim kentte Tahir Elçi'yi anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Güleç, "Diyarbakır Barosu olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Tahir Elçi cinayetinin failleri etkili bir soruşturmayla ortaya çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkan Elçi de tarihi minarenin altına 10'uncu kez karanfil bıraktıklarını ve Tahir Elçi'yi andıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bırakıldı.

Anma etkinliğine, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan katıldı.

Daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Tahir Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.