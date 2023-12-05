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Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan'ın cenazesi toprağa verildi

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Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfü Doğan'ın cenazesi, Süleymaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ESKİ Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan son yolcuğuna uğurlandı. Doğan'ın cenazesi Süleymaniye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından camii haziresinde toprağa verildi.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Lütfi Doğan 96 yaşında hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, Süleymaniye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından caminin haziresinde toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda isim katıldı. Doğan'ın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı.

Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Diyanet camiamıza, İlim camiamıza başsağlığı diliyorum. Geride güzel örnek bir hayat bıraktı. Yetiştirdiği insanlar, yazdığı eserler, yaptığı çalışmalar geriye kalmış oldu. Millet olarak başsağlığı diliyoruz. Cenab-ı Allah mekanını cennet etsin. Yakınlarına da metanet ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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