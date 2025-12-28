Haberler

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Nursaçan'ın vefat eden eşinin cenazesi defnedildi

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan, Kayseri'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Necmettin Nursaçan kıldırdı.

Cenaze, yakınları tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Necmettin Nursaçan, burada taziyeleri kabul etti.

Nursaçan'ın cenazesi, ikindi vakti eşinin kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Nursaçan'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, siyasiler, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
