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Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyaretleri Devam Ediyor

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Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı sonrası, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve çeşitli bakanlar aileye taziye ziyaretlerinde bulundu.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatının ardından aileye taziye ziyaretleri gün boyu sürdü. Türkler Mahallesi'ndeki aile evinde kurulan taziye alanında Çavuşoğlu ailesi baş sağlığı dileklerini kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gün boyu Çavuşoğlu ailesini yalnız bırakmadı. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de taziye evine gelerek aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Güler taziyede Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Taziyenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar ayrıldı.

Haber-Kamera: Alkın BİRİCİK-Erkan UYSAL

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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