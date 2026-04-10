Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 'farklı tarife' iddiaları yargıya taşındı

ESKİ: KAMUOYUNDAN VE ABONELERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), AK Parti İl Başkanlığı'nın haklarında suç duyurusunda bulunduğu iddialara yönelik açıklama yaptı. Değerlendirmeler ve teknik incelemeler sonucunda, sehven hatalar yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Yaptırımlar tarifesi ile hizmetler ve teminatlar tarifesi kapsamında yer alan bazı kalemlerde, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tutarların hesaplanmasında esas alınan baz yıl yönünden hata bulunduğu anlaşılmıştır. Güncelleme farkının, 2025 yılı tarifesi yerine sehven 2024 yılı tarifesi üzerinden hesaplandığı tespit edilmiştir. Söz konusu durum, yalnızca 'Mühür Koparma/Aparat Kırma, Sayaç Sökme/Sayaç Yerini Değiştirme, Kaçak Su Bedeli Cezası' gibi yaptırım ve ilgili hizmet kalemlerine ilişkindir. Abonelerimizin rutin su tüketim bedelleri ile normal fatura süreçleri bu durumdan etkilenmemiştir. İlgili tarife kalemlerine ilişkin inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda fazla tahsilat bulunduğunun belirlenmesi halinde, hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli iade ve mahsup işlemleri ayrıca gerçekleştirilecektir. Yaşanan bu durumdan dolayı kamuoyundan ve etkilenen abonelerimizden özür diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı