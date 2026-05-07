Çin'de İki Eski Savunma Bakanı Yolsuzluktan 2 Yıl Ertelemeli İdam Cezasına Çarptırıldı

Çin'in eski savunma bakanları Wei Fenghe ve Li Shangfu, askeri mahkeme tarafından yolsuzluk suçlamasıyla iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Wei rüşvet alma, Li ise hem rüşvet alma hem de verme suçlarından mahkum edildi.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de savunma bakanı olarak görev yapmış olan Wei Fenghe ve Li Shangfu, yolsuzluk suçlamasıyla iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Aynı zamanda Merkez Askeri Komisyonu ve Devlet Konseyi'nin eski üyeleri de olan Wei ve Li'nin cezaları, askeri mahkemede tarafından ayrı ayrı karara bağlandı.

Perşembe günü açıklanan mahkeme kararına göre Wei rüşvet alma, Li ise hem rüşvet alma hem de verme suçlarından mahkum edildi.

Ömür boyu siyasi haklarından men edilen iki eski bakanın tüm kişisel mallarına da el konulacak.

Mahkeme kararlarında, iki yıllık erteleme süresinin dolmasının ardından cezalarının yasaya uygun olarak müebbet hapse çevrilmesi halinde, herhangi bir ceza indirimine veya şartlı tahliyeye izin verilmeyeceği belirtildi.

