Eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa'da vefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın cenazesi, Ulucamii'de kılınan namazın ardından memleketi Bilecik'e gönderildi. Törene pek çok siyasi ve akademik figür katıldı.

BURSA'da hayatını kaybeden eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın cenazesi, Ulucamii'de kılınan namazın ardından memleketi Bilecik'e gönderildi.

Bursa'da özel bir hastanede yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve dün sabah yaşamını yitiren, önceki dönem CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık için ilk tören, uzun yıllar eğitim verdiği Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapıldı. Ardından Karabıyık'ın cenazesi, Bursa Ulucamii'ne getirildi. Buradaki törene Lale Karabıyık'ın eşi Nezih Karabıyık ile kızı Pınar Karabıyık'ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamza Çebi, Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde Lale Karabıyık'ın eşi ve kızının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Karabıyık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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