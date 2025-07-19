Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti
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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti
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CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süre önce akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan Öymen, viral enfeksiyon sonrası yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı ve duayen gazeteci Altan Öymen, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir entübe edilen Öymen, 93 yaşındaydı.

ÖNCE TABURCU EDİLDİ SONRA...

Altan Öymen, yaklaşık altı hafta önce akciğer kanseri nedeniyle bir operasyon geçirmiş ve başarılı geçen ameliyat sonrası taburcu edilmişti. Ancak 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Öymen, üç gündür entübe olarak tedavi görüyordu.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti

SİYASİ VE GAZETECİLİK HAYATIYLA İZ BIRAKTI

1932 doğumlu olan Altan Öymen, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olmasının yanı sıra, siyaset sahnesinde de önemli görevler üstlendi. 1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Öymen, aynı zamanda çeşitli dönemlerde milletvekili olarak da Meclis'te yer aldı.

Öymen'in vefatı siyaset ve medya dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öymen'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖZÜN ARKADA KALMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir mesaj da CHP lideri Özgür Özel paylaştı. Özel, paylaşımında "Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıDelololiko:

Mekanı CEHENNEM OLSUN.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme105
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Haber YorumlarıBaki Ertaş:

Zaten sana sormadan göndermezler merak etme.

yanıt21
yanıt9
Haber Yorumlarıswfdy8ytnw:

tez zamanda seni de kavuştursun inşallah

yanıt16
yanıt10
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Baki Ertaş siz kendinizi ALLAH ile bir mi görüyorsunuz?

yanıt9
yanıt8
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Darısı senin gibi AKEPEKAKALI lara

yanıt6
yanıt7
Haber YorumlarıDeniz:

Laik yasadi laik oldu..simdi islami usullere gore gomerler;((

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Sen özel olarakmı böyle g.zek@lı yetiştirildin yoksa kendi çabanlamı bu duruma geldin

yanıt20
yanıt18
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Laikliğin ne olduğunu bilmeden papağan gibi konuşmak esasen İslami bilgide de zayıf insanların cehaletinden kaynaklanıyor..

yanıt17
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Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Deniz 5 vakit namaz kılıyorum. Sigara, alkol kullanmıyorum. Şeriat sistemini asla gelmesini istemiyorum. Çünkü şuanda ne peygamber var, ne Peygamberimizin seçtiği halife! Sıradan insanlar istedikleri kadar kendilerini halife görsünler. Onları peygamberimiz asla seçmezdi. Bi bilseler :DDD

yanıt5
yanıt5
Haber YorumlarıKiliç Yurtsever:

Ulan ne laik,dinsiz yaşadı,???

yanıt1
yanıt1
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