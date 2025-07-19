Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı ve duayen gazeteci Altan Öymen, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir entübe edilen Öymen, 93 yaşındaydı.

ÖNCE TABURCU EDİLDİ SONRA...

Altan Öymen, yaklaşık altı hafta önce akciğer kanseri nedeniyle bir operasyon geçirmiş ve başarılı geçen ameliyat sonrası taburcu edilmişti. Ancak 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Öymen, üç gündür entübe olarak tedavi görüyordu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

SİYASİ VE GAZETECİLİK HAYATIYLA İZ BIRAKTI

1932 doğumlu olan Altan Öymen, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olmasının yanı sıra, siyaset sahnesinde de önemli görevler üstlendi. 1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Öymen, aynı zamanda çeşitli dönemlerde milletvekili olarak da Meclis'te yer aldı.

Öymen'in vefatı siyaset ve medya dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öymen'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖZÜN ARKADA KALMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir mesaj da CHP lideri Özgür Özel paylaştı. Özel, paylaşımında "Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir" dedi.