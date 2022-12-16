Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Dahil 3 Kişi Tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi’nde, 2014-2018 yılları arasını kapsayan dönemde, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 3 kişi, “irtikap” ve “zimmet” suçlarından tutuklandı. Gözaltı sürecinde yöneltilen suçlamalardan, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma” iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı, bu nedenle bu suçlamanın tutuklamaya sevk maddeleri arasında yer almadığı öğrenildi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Beşiktaş Belediyesi'nde, 2014-2018 yılları arasını kapsayan dönemde, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3 kişi, "irtikap" ve "zimmet" suçlarından tutuklandı. Gözaltı sürecinde yöneltilen suçlamalardan, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma" iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı, bu nedenle bu suçlamanın tutuklamaya sevk maddeleri arasında yer almadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi ve mevcut Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın aralarında bulunduğu 16 kişi, 13 Aralık'taki operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 2019 yılında CHP'den istifa eden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise aynı gece Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

MURAT HAZİNEDAR DAHİL 7 KİŞİNİN TUTUKLANMASI İSTENMİŞTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden biri, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Hazinedar dahil 16 kişi dün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

9 Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden, Murat Hazinedar, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Hüseyin Avni Sipahi, Bediz Güvenkaya, Çetin Kırışgil, Mürvet Günay ve Mehmet Uğur Şahin, "irtikap" ve "zimmet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilmiş, bir şüpheli ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakılmıştı.

MURAT HAZİNEDAR TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgu işlemleri tamamlanan Murat Hazinedar ile birlikte Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil, "irtikap" ve "zimmet" suçlarından tutuklandı. Tutuklanmaları için nöbetçi hakimliğe sevk edilen Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ile Bediz Güvenkaya, Mürvet Günay ve Mehmet Uğur Şahin dahil 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA" SUÇLAMASI SEVK MADDELERİ ARASINDA YER ALMADI

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince iddialara ilişkin 5 ayrı rapor hazırlanarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Hazinedar ve Sipahi hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma" suçlarından yürütülen 6 soruşturma dosyası da birleştirilerek, soruşturmaya devam edildi. "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma" iddialarına ilişkin tespit yapılamadığı bu nedenle bu suçlamanın tutuklamaya sevk maddeleri arasında yer almadığı öğrenildi.

15 KİŞİ MÜŞTEKİ OLARAK DİNLENDİ

Soruşturma kapsamında 15 kişinin müşteki olarak, 47 kişinin ise tanık olarak ifadesi alındı.