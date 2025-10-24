Haberler

Eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen'e 23 Yıl 11 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Isparta'nın Gelendost ilçesinde eski belediye başkanı Mustafa Özmen, zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplam 23 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası aldı. Olay, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası başlatılan bir soruşturma ile ortaya çıktı.

ISPARTA'da Gelendost Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski belediye başkanı Mustafa Özmen, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplam 23 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa edip görevini bağımsız olarak sürdüren Mustafa Özmen hakkında, bir yerel internet sitesinde hakkında çeşitli şaibelerin yer alması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Özmen, 24 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp, 26 Mart'ta da tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Satılmış da gözaltına alındı ve 17 Haziran'da tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Özmen ve Ümit Satılmış'ın da aralarında olduğu 20 kişi hakkında 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından dava açıldı. İddianamede, Mustafa Özmen için 65 yıla kadar hapis talep edildi. 15 Eylül'de görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ümit Satılmış'ın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınıp tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

KARARLAR AÇIKLANDI

Belediyeye ait iş makinelerini özel işlerde kullandırdığı, elde edilen gelirleri zimmetine geçirdiği, bazı iş insanlarından rüşvet aldığı ve belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı ileri sürülen Mustafa Özmen'in tutuklu, diğer 19 sanığın ise tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması bugün Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti eski belediye başkanı Mustafa Özmen'e zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplam 23 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ümit Satılmış hakkında ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlarından verilen 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Zimmet suçundan M.D.'ye 5 yıl 2 ay 15 gün, Y.Y.'ye 2 yıl 1 ay ve M.T.'ye 2 yıl 7 ay 6 gün hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti A.Ç., S.K., T.K., B.U., K.S., H.H.B., E.Ö., H.B. ve R.B. hakkında verilen çeşitli hapis cezalarıyla ilgili de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. S.Y. ve A.E. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilirken, Ü.S., A.T., M.Ö. ve Ş.Ö. ise beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
