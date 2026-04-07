Eski Germencik Belediye Başkanı Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla yakalandı

Aydın'da Germencik Belediyesi'ne ait bir dükkana silahlı saldırı düzenleyen eski başkan Fuat Öndeş, gözaltına alındı. Olay sonrası polis ekipleri müdahalede bulundu.

Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
