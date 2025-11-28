Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayet Davasında Yargılama Başladı

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler H.S, U.S, T.A. ve B.Ş. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Yoklama ve kimlik tespitinin ardından söz verilen farklı illerde tutuklu sanıklar, huzurda savunma yapmak istediklerini belirtti.

Maktulün oğlu müşteki H.S, sanıkları tanımadığını, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Maktulün diğer oğlu müşteki U.S. ve kızları T.A. ile B.S. de sanıkları tanımadıklarını ve şikayetçi olduklarını belirterek, olayın arkasında başkalarının olduğunu, sanıkların para karşılığında yönlendirildiklerini söyleyerek, bunun araştırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müşteki vekili sanıklarının tutukluluk halinin devamı, sanık müdafileri ise müvekkillerinin tahliyesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve huzurda dinlenilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'deki evinden aracıyla çıktıktan sonra hareket halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar M.F.Ö, M.G. ve N.E. tutuklanmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan N.E'nin kardeşi O.E. de yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve kardeşi O.E'nin "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.