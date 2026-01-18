Haberler

Eski belediye başkan yardımcısına düğün cinayetinden müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, düğünde eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i kasten öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, sanık ile maktul arasındaki husumetten kaynaklanmıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i düğünde tabancayla vurarak öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ziya Yıldırım, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık ile maktul arasındaki husumetin bir WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar ve karşılıklı suçlamalarla başladığını, olay günü Yıldırım'ın kaçmaya çalışan Tuncer'e arkasından ateş ederek kasten öldürdüğünü ifade etti.

Duruşmada söz alan maktulün babası Fatih Tuncer, sanığın oğlunun öğretmeni olduğunu belirterek, "Öğrencisini öldüren bir öğretmeni ilk kez görüyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Sanık Ziya Yıldırım ise savunmasında, öldürme kastı olmadığını, maktulün kendisine saldırması üzerine can havliyle ateş ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçunun sabit olduğuna hükmederek sanık Ziya Yıldırım'ı ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama