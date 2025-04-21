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Eski Başkan Bozkurt'a Ev Hapsi, 1 Tutuklama

Eski Başkan Bozkurt'a Ev Hapsi, 1 Tutuklama
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Zonguldak'ta, Devrek Belediyesi eski personellerine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük soruşturmasında, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ev hapsine alınırken, eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar tutuklandı. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

1) ESKİ BAŞKAN BOZKURT'A EV HAPSİ, 1 TUTUKLAMA

Devrek'teki usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli adliyede (2)

Zonguldak'ta, Devrek Belediyesi eski personellerine yönelik 'Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev sahibi kararı verildi, eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.

Ev Hapsi kararıyla serbest kalan eski başkan Bozkurt'u, adliye önünde bekleyen bir grup, alkışlarla karşılayarak 'Hepimiz Çetin'iz', 'Çetin Başkan' diye slogan attı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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