Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyede

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarının silinmesi iddiasıyla Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ESKİ BAŞHEKİM BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında bugün Tunceli Adliyesi'ne getirilen ve ifadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer tutuklanmaları talebiyle, şüpheli Uğurcan Açıkgöz ise belirlenen yerlere başvurmak ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zeinal Abarakov ve babası Engin Yücer'in ifade işlemleri devam ediyor.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
