O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

Güncelleme:
Rusya'da eski Başbakan Mihail Kasyanov, 'terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler' listesine alındı. Kasyanov, daha önce 'yabancı ajan' olarak da listelenmiş ve hakkında terör davası açılmıştı.

  • Rusya'nın eski Başbakanı Mihail Kasyanov, Rusya Federal Mali Gözlem Servisi tarafından 'terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler' listesine eklendi.
  • Mihail Kasyanov, Kasım 2023'te Rus hükümeti ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle 'yabancı ajan' listesine dahil edilmişti.
  • Mihail Kasyanov, 'Rusya Savaş Karşıtı Komitesi' organizasyonunun üyesidir ve bu organizasyona ekimde karşı terör davası açılmıştı.

Rusya'da hakkında terör davası açılan eski Başbakan Mihail Kasyanov, "terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler" listesine dahil edildi.

Rusya'da yargı kritik bir karara imza attı. Eski Başbakan Mihail Kasyanov, Rusya Federal Mali Gözlem Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kasyanov, "terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler" listesine eklendi.

Kasyanov ile birlikte söz konusu listeye, "Yeni Gazete Avrupa" gazetesinin editörü Kiril Martınov da dahil edildi.

2000-2004 döneminde başbakanlık görevini üstlenen Mihail Kasyanov, Kasım 2023'te Rus hükümeti ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle "yabancı ajan" listesine dahil edilmişti.

Kremlin'e muhalif olmasıyla bilinen iş insanı Mihail Hodorkovskiy ve kurduğu "Rusya Savaş Karşıtı Komitesi" isimli organizasyon üyelerine ekimde karşı terör davası açılmıştı. Bu organizasyon üyeleri arasında Kasyanov da yer alıyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
