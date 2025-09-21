Eski Başbakan Bennett'ten Seçim Uyarısı: İptal Olmayacak

Eski İsrail Başbakan Naftali Bennett, Ekim 2026'da yapılması beklenen genel seçimlerin ertelenmesine veya kesintiye uğratılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrail'de, seçimlere yaklaşık bir yıl olmasına rağmen tartışmalar başlarken Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "kamu görevlileri ve kolluk kuvvetlerine özel bir duyuru" başlığıyla yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kendisine seçimlerin olması gereken tarihte yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular sorduğunu aktardı.

Eski Başbakan, "Kimsenin seçimleri ertelemesine veya engellemesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ancak 120 sandalyeli mecliste (Knesset) 80 milletvekilinin oyuyla ertelenebileceğini aktaran Bennett, hükümetin böyle bir çoğunluğa sahip olmadığını vurguladı.

Bennett, ülkedeki güvenlik güçlerine, kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına seslenerek, "Üzerinizde büyük bir baskı olduğunu biliyorum. Kolay değil, ama siyasi baskı nedeniyle kanunları çiğnemek veya kuralları esnetmek için izin vermeyin." çağrısında bulundu.

Yakında mevcut hükümetin değişeceğini ileri süren Bennett, "Katargate" davasına atıf yaparak Başbakanlık Ofisi'nde "düşman ajanlarının faaliyet göstermeyeceğini", rüşvet alan bakanlar, siyasi ve suçlu iş adamlarının ordu ve polis subaylarının terfisine müdahale etmesi gibi olayların yaşanmadığı bir yönetimin ortaya çıkacağını iddia etti.

Muhalif liderler bir araya geldi

Öte yandan ana muhalefet partisi Gelecek Var lideri Yair Lapid, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve milletvekili Gadi Eisenkot dün gece bir araya geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, görüşmenin sonunda yapılan açıklamada, grubun kalıcı hale geleceği ve bir sonraki toplantının 1-2 Ekim tarihlerindeki Yom Kippur'dan hemen sonra yapılacağı duyuruldu.

Parti liderleri yaptıkları açıklamada, Bennett ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın da kendilerine katılmasını beklediklerini ifade etti.