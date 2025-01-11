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Eski Bakan Mehmet Sevigen'den Edip Akbayram'a Geçmiş Olsun Ziyareti

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Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Edip Akbayram'ı ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'den Edip Akbayram'a ziyaret

İSTANBUL - Eski Bakan ve Milletvekili Mehmet Sevigen hastenede tedavi altında olan Edip Akbayram'ın bulunduğu hasteneyi ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski Devlet Bakanı ve milletvekili Mehmet Sevigen, Edip Akbayram'ın yoğum bakımda olduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ünlü sanatçının ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu ve hekimlerden Akbayram'ın durumu hakkında bilgiler aldı.

"Türkiye'den yıldızlar yavaş yavaş kayıyor ümit ederim bu yıldız da kaymaz"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sevigen, " Herkese dokunan, herkese iyilik eden bizim gençlik yıllarımızın baş kaldırı öğretmenimiz gibiydi. Türküleri ile biz baş kaldırdık, kendimizi bulduk, özgürlüğü bulduk. Edip ağabeyin Türkiye'de dokunmadığı insan yoktur. Yetiştirdiği sanatçıları bir tarafa bırakalım, insan olarak dokunmadığı insan yoktur. Ümit ediyorum bu hastalığı da atlatacak. Çok güçlü, çok dirençli bir insan, dua ediyoruz başka yapacak bir şey yok. Türkiye'den yıldızlar yavaş yavaş kayıyor, ümit ederim bu yıldız da kaymaz ve Allah onu sevdiklerine bağışlar ailesine bağışlar." ifadelerini kullandı

Eski Bakan Mehmet Sevigen'den Edip Akbayram'a Geçmiş Olsun Ziyareti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - Güncel
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