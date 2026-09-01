Haberler

Eski Bakan Şahin'e yurt dışı çıkış yasağı

Eski Bakan Şahin'e yurt dışı çıkış yasağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması' kapsamında ifade vermek için sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin'in buradaki ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi. Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti

Amedspor maçı sonu oldu!
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü