Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında adli kontrol talebi
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin'in, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık eden aracın tahsis sahibi olduğu belirtildi.
(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldı.
Şahin, ifade işlemi sonrasında hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.