Eski Bakan Hasan Akyol Bartın'da Toprağa Verildi

Yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Bartın'a getirilerek defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un cenazesi, sabah saatlerinde TBMM'de düzenlenen törenin ardından Bartın'a getirildi. Şadırvan Caddesi'ndeki Bartın CHP İl Başkanlığı önüne getirilen Akyol için helallik alındı. Cenazeye, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ile Hasan Akyol'un sevenleri ve yakınları katıldı. CHP İl Başkanlığı önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Akyol'un cenazesi, Kozcağız Beldesi Bedil köyündeki aile kabristanına gözyaşları arasında defnedildi.

