ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Bültenler) - Eski Bakan Ahmet Karahan'ın Katılımıyla Adını Taşıyan Okul Açıldı

Törene Vali Davut Gül ile birlikte 16. Dönem Gaziantep Milletvekili ve 43. Hükümet Devlet Bakanı Ahmet Karahan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, basın mensupları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep Modeli Vurgusu

Törende konuşan Vali Davut Gül, "Gaziantep'te birlikte iş yapma modeli kapsamında bütün Bakanlarımıza okullarımızda değerli isimlerini vereceğiz. Rahmetin yağdığı böyle bir günde Sayın Bakanımız Ahmet Karahan'ın katılımı ile kendisinin ismini verdiğimiz bu okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" diye konuştu.

Karahan: "İsmimin eğitim yuvasında yaşayacak olmasından dolayı gururlanıyorum."

Eski Bakan Ahmet Karahan ise, "İsmimin eğitim yuvasında yaşayacak olmasından dolayı gururlanıyorum. Eğitim toplumdaki en önemli konulardan biri Gaziantep'e bu anlamda saygılarımı sunuyorum. Kentte her anlamda yapılan hizmetleri sık sık duyuyorum. Türkiye'nin en çalışkan insanlarının olduğu bir şehirdeyiz. Her şey eğitim ile başlıyor. Bu yapılan güzel işler Gaziantep'in karakteri ve zekasından dolayı meydana gelmiştir. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Başta sayın Valimiz Davut Gül beyefendi olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Şahin: "Eğitim şehri Gaziantep, Bilim şehri Gaziantep"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şöyle konuştu. "Bizim medeniyetimizde vefa ayı olan Mübarek Ramazan ayında çok güzel bir vefa evindeyiz. Taş üstüne taş koyan emek veren herkesi unutmamak, unutturmamak, kıymet vermek durumundayız. Sayın Valimizin başkanlığında "Eğitim şehri Gaziantep, Bilim şehri Gaziantep" demek için büyük gayret gösteriyoruz. Sayın Bakanımız ve değerli ailesine yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyor çocuklarımıza başarılar diliyor hayırlı olsun diyorum."

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise şunları kaydetti: "Bugün 35 derslikli bu okulun açılışını yapmak üzere sizlerle birlikteyiz.Her alanda Gaziantep'e sesini duyuran, spor alanında, projeler ve kültürel alanlarda adından söz ettiren çok güzel çocuklar yetiştiriyoruz. Ülkeye hizmet eden devlet büyüklerimizin isimlerini okullarımıza veriyoruz. Bugün de saygıdeğer Bakanımızın ismini verdiğimiz bir okul burası. Ben teşriflerinden dolayı başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyerek saygılarımı sunuyor ve Okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılış yapıldı. Akabinde okulun kütüphanesi, konferans salonu ve sınıflar gezildi. Vali Gül, Eski Bakan Karahan ve beraberindeki heyet öğretmenlerle bir araya geldi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından açılış sona erdi.

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