Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren şüpheli adliyede

ESKİ AYDINSPOR Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, alacak meselesi nedeniyle Umut Kuru tarafından fırında tabancayla öldürüldü. Kuru, polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti ve olayın arka planını anlattı. Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

ESKİ AYDINSPOR Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'i işlettikleri fırında tabancayla öldüren Umut Kuru (24), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuru, polisteki ifadesinde, çifte cinayeti alacak meselesi nedeniyle işlediğini söyledi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında meydana geldi. Fırının işletmecisi eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, daha önce yanlarında çalışan ve bir süre ortalık yaptıkları Umut Kuru'nun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Kuru, Aydın - İzmir Otoyolu'nda otomobilini durduran polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Umut Kuru, polisteki ifadesinde, suçunu itiraf edip, "Daha önce yanlarında çalıştığım Özlüer kardeşlerin İzmir'deki şubesini yaklaşık 10 milyon lira karşılığında devraldım. Bu bedelin 5 milyon lirasını ödedim. Kalan kısmını ise her ay 1 milyon ödeme karşılığında senet yaptık. Aynı zamanda Özlüer kardeşlerden kendi fırınım için un tedarik ediyordum. Kalan ödeme ve ticari ilişkiler nedeniyle aramızda anlaşmazlık yaşandı" dedi.

İfadesinde devamında olaydan bir gün önce telefonda alacak meselesini konuşurken kendisine tehditte bulunulup, küfredildiğini ileri süren Kuru, "Bayramlaşma bahanesiyle Aydın'a gelip, iki kardeşin işlettiği fırına gittim. Birlikte çay içerken alacak konusu açıldı. Önce Ayhan Özlüer ardından da ağabeyi Erhan Özlüer'i yanımdaki tabancayla ölürdüm. Kaçarken de yakalandım" diye konuştu.

Çelik yelek giydirilen Umut Kuru, polisteki işlemlerin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
