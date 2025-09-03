Haberler

Eski ATO Başkanı Fethi Kamışlı, 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

Eski ATO Başkanı Fethi Kamışlı, 96 Yaşında Hayatını Kaybetti
Adana'da hayatını kaybeden eski Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kamışlı'nın cenazesi, Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene ailesi ve birçok önemli isim katıldı.

Adana'da tedavi gördüğü hastanede 96 yaşında hayatını kaybeden eski Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kamışlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 1 Eylül'de yaşamını yitiren Kamışlı için Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kamışlı'nın eşi Mensure, oğlu Erhan, gelini Emine Sabancı Kamışlı ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ATO Başkanı Yücel Bayram ile iş insanı Yıldırım Demirören de katıldı.

Kamışlı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Tören sonrasında Kamışlı ailesi, katılımcıların taziyelerini kabul etti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
