Haberler

Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama İstendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle yurt dışı dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

(İSTANBUL ) 15 Temmuz'la ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yurt dışı dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

15 Temmuz darbe girişimini değerlendirmek için yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek dün sabah saatlerinde Güney Afrika dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri sona eren Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahruki'nin emniyet ifadesinde 15 Temmuz paylaşımına ilişkin "Asıl eleştirdiğim ABD'dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği halde bunca acının yaşanmasına sebep olan gecikerek müdahale eden ilgili devlet birimleridir" dediği öğrenilmişti.

Kaynak: ANKA
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da nokta operasyon! 'Ağa' lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

'Ağa'nın gizli karargahına baskın! Evden neler çıktı neler
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

501 askerin cenazesini aldılar
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi

İlk 2 madde kabul edildi! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Dünyaca ünlü telefon markası pazardan çekiliyor

Dünyaca ünlü telefon markası pazardan çekiliyor