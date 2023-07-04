Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın cenazesi toprağa verildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Sayan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye birçok yetkili ve bölge halkı katıldı.