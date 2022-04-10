Eski ABD Başkanı Trump, Kuzey Karolina eyaletinde miting düzenledi
Trump taraftarlarından detaylar Destekçilere Trump şapkası dağıtılması Madison Cawthorn'ın konuşması Trump'ın konuşması Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Selma kasabasında miting düzenledi.
Trump taraftarlarından detaylar
Destekçilere Trump şapkası dağıtılması
Madison Cawthorn'ın konuşması
Trump'ın konuşması Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Selma kasabasında miting düzenledi. Ted Budd, Madison Cawthorn, Bo Hines, Dan Bishop, Mark Robinson ve Greg Murphy'nin de katıldığı mitinge Trump'ın destekçileri ilgi gösterdi.