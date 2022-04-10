Eski ABD Başkanı Trump, Kuzey Karolina eyaletinde miting düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski ABD Başkanı Trump, Kuzey Karolina eyaletinde miting düzenledi

AA - Peter Zay - Güncel
 - Güncelleme:

Trump taraftarlarından detaylar Destekçilere Trump şapkası dağıtılması Madison Cawthorn'ın konuşması Trump'ın konuşması Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Selma kasabasında miting düzenledi.

Trump taraftarlarından detaylar

Destekçilere Trump şapkası dağıtılması

Madison Cawthorn'ın konuşması

Trump'ın konuşması Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Selma kasabasında miting düzenledi. Ted Budd, Madison Cawthorn, Bo Hines, Dan Bishop, Mark Robinson ve Greg Murphy'nin de katıldığı mitinge Trump'ın destekçileri ilgi gösterdi.

Eski ABD Başkanı Trump, Kuzey Karolina eyaletinde miting düzenledi

Eski ABD Başkanı Trump, Kuzey Karolina eyaletinde miting düzenledi

Eski ABD Başkanı Trump, Kuzey Karolina eyaletinde miting düzenledi

AA / Peter Zay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Miting, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title