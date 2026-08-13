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Siirt'te Eşini Yakan Ev Alevlere Teslim Oldu

Siirt'te Eşini Yakan Ev Alevlere Teslim Oldu
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SİİRT’te karısıyla tartışan kişi, yaşadıkları evi ateşe verdi.

SİİRT'te karısıyla tartışan kişi, yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, şüpheli ifade için emniyete götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Batı Mahallesi 1913 Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle tartışan kişi, yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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