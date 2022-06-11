Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3) - Haberler

'KIZININ CESEDİNİ ALACAKSIN DİYORDU, DEDİĞİNİ YAPTI'

Rize'de inşaat işçisi eşi Ramazan Dursun'un otomobil jantı ile dövüp bıçakladıktan sonra hastanede 1 gün sonra yaşamını yitiren Özlem Dursun'un annesi Saadet Karabulut, yaşananları anlattı. Kızıyla sürekli dertleştiğini, arada sıkıntıları olduğunu söyleyen Karabulut, "Birkaç defa daha işkence yaptı ona. Her defasında bir daha yapmayacağım dedi onu ikna etti. Kızım da 'anne çocuklarımı bırakamam' diyerek geriye gitti. Bizi de 'kızının cesedini elimden alacaksın' diye tehdit ediyordu. Dediğini de yaptı. Olay akşamı bana Özlem'in telefonundan kızımın yaralı haldeki fotoğraflarını attı. O fotoğrafı görünce çığlık attım, aklım bitti. Hemen polise haber verdim. Ben kızımı hastanede gördüm" dedi.

Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube ekipleri olayın yaşandığı evdeki incelemelerde 9 kök Hint keneviri ele geçirdi.