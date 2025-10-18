Haberler

Eşini Zorla Araca Bindiren Koca: 6 Yıl Hapis Cezası Onandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, eşini tartışma sonrası zorla araca bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya verilen 6 yıl hapis cezasını onadı. Olay, Niğde'de gerçekleşti ve mahkeme, sanığın eylemini delillerle kanıtlayarak mahkumiyetine karar verdi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Niğde'de yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini aracıyla giderken yolda gördü ve önünü keserek zorla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmanın ardından inmek isteyen kadına, kocası izin vermeyerek darbetti. Koca, yolda eşinin annesini görmesinden sonra, kadını serbest bıraktı.

Kadının şikayeti üzerine koca hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık koca, atılı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, yerel mahkeme kararına yaptığı itirazın istinaf tarafından reddedilmesi üzerine, "atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini, ceza miktarının yüksek olduğunu" ileri sürerek, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, dosyadaki deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, sanığın mahkumiyeti yönünde kurulan hükmün yasaya uygun olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.