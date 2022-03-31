Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık: Böyle bir evlilik hayal etmedim

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde eşi Manolya Akman'ı (33) pompalı tüfekle vurup sol bacağının diz kapağından kesilmesine neden olan tutuklu sanık Onur Akman (29) duruşmada, "Böyle bir evlilik hayal etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim" dedi.

Karabağlar ilçesinde, Manolya Akman ile Onur Akman 2018 yılında evlendi. Evliliklerinin 2'nci ayında Onur Akman askerlik için Diyarbakır'a gitti. İddiaya göre, Manolya Akman ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi. Akman, 2018'in Kasım ayında, askere gitmeden önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Eşi ise 'askerliğe elverişli değildir' raporu alarak erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman'ı cep telefonuyla arayıp, "Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız" sözleriyle yeniden birlikte yaşamaya ikna etti. Çift, ikinci kez bir araya geldi ancak bir ayın sonunda Manolya Akman, yeniden şiddet görmeye başladı. 21 Mayıs 2019'da çıkan tartışmada Onur Akman, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle Manolya Akman'a birkaç kez ateş etti. Yaralanan Manolya Akman, komşuların ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 10 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Manolya Akman'ın sol bacağı diz altından kesildi. Olay sonrası yakalanıp tutuklanan Onur Akman hakkında İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, hakim, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiği gerekçesiyle dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen duruşmada savcı mütalaasında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.