Haberler

Eşi ile bacanağını öldüren şüpheli, otelde yakalandı

Eşi ile bacanağını öldüren şüpheli, otelde yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan'ı tabanca ile öldüren Ahmet Sarı, Gölbaşı ilçesindeki bir otelde yakalandı. Olayın ardından kaçan Sarı'nın psikiyatrik sorunları olduğu belirtildi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde eşi Selvi Sarı (47) ile bacanağı Muharrem Arslan'ı (55) tabanca ile öldüren Ahmet Sarı (54), Gölbaşı ilçesindeki bir otelde yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Boyacılık yaptığı öğrenilen Ahmet Sarı, eşi Selvi Sarı ile bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Sarı, tabancayla eşini ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sarı ve Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Selvi Sarı ile Muharrem Arslan, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖLBAŞI İLÇESİNE GİTMİŞ

Diğer yandan psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Ahmet Sarı sorgulanmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title