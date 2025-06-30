Eşini Tüfekle Öldüren Adam Gözaltına Alındı

Eşini Tüfekle Öldüren Adam Gözaltına Alındı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Ahmet Dolaş tartıştığı eşi Leyla Dolaş'ı av tüfeğiyle öldürdü. Olay sonrası Ahmet Dolaş gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde Ahmet Dolaş (65), tartıştığı eşi Leyla Dolaş'ı (58) av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Beşgöze köyü Salavat mezrasında meydana geldi. Ahmet Dolaş, evde tartıştığı eşi Leyla Dolaş'a tüfekle ateş etti. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Leyla Dolaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Leyla Dolaş'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, Ahmet Dolaş jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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