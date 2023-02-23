Eşini öldürüp intihar eden adam, her şeyi yazmış: Benle ilgilenmediği için yaptım Güncel Haberler Afyonkarahisar'da karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Şahsın bıraktığı notta, astım hastası olduğunu ve eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. HASTANEDEN CAN VERDİ Eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. EŞİNİN KENDİSİYLE İLGİLENMEDİĞİNİ YAZMIŞ M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Devlet Hastanesi Karahisar İntihar 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eşini öldürüp intihar eden adam, her şeyi yazmış: Benle ilgilenmediği için yaptım - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.