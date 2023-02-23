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Eşini öldürüp intihar eden adam, her şeyi yazmış: Benle ilgilenmediği için yaptım

Güncel Haberler

Eşini öldürüp intihar eden adam, her şeyi yazmış: Benle ilgilenmediği için yaptım

Afyonkarahisar'da karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Şahsın bıraktığı notta, astım hastası olduğunu ve eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

HASTANEDEN CAN VERDİ

Eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN KENDİSİYLE İLGİLENMEDİĞİNİ YAZMIŞ

M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Karahisar İntihar 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Ne gibi bir ilgi bekliyordun bilinmez ama sorunun kaynağı aradaki 30 yaş fark gibi. Artık devleti yönetenler medeni hukuk kanununa evlilik sayılmayacak kadar denklikten uzak bu yaş farkının önüne geçecek kanunları acilen çıkartın.

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