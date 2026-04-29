Eşini öldürmekle suçlanan kadının yargılanmasına başlandı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce aracında göğsünden vurulmuş bulunan Muhammed Köseoğlu'nun (23) ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan eşi Ş.K. (24), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen kadın, suçlamaları kabul etmedi.

Olay, 18 Ağustos 2024'te Turhal ilçesinde meydana geldi. Besicilik yapan ve 7 aylık evli olan Muhammed Köseoğlu, şehirlerarası otobüs terminali civarında park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından ATT uzmanı eşi Ş.K. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adli Tıp raporları sonrasında savcılık cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay günü Köseoğlu ile eşi Ş.K. arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

SİLAHTA PARMAK İZİ YOK

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Köseoğlu'nun sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu tespit edildi. Kriminal incelemede, şüphelinin el svap örneklerinde atış artığına rastlandığı, sol elinde antimon elementi bulunduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı. Olay sonrası ele geçirilen silah üzerinde parmak izi bulunmadığı, bu durumun silahın temizlenmiş olabileceği yönünde değerlendirildiği ifade edildi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

İddianamede, toplanan deliller, uzman raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu vurgulandı. Ş.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ceza istendi.

Davanın ilk duruşması Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.K. ile Muhammed Köseoğlu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Ş.K., duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme sonrası Muhammed Köseoğlu'nun avukatı Ertuğrul Yılmaz, "Sanığın beyanları ile olay intihar üzerinde soruşturulmuş daha sonra dosya kapsamında sanığın bir şeyleri örtbas etmeye çalışması, delilleri gizlemeye çalışması tespit edilmesi üzerine eşi hakkında Zile Adliyesi'nde bugün 'Kasten öldürme' suçundan ilk duruşması yapılmıştır. Sizlere şunu ifade etmek isterim, eşini kaybeden bir insan acısını yaşar, intihar sebebini biliyorsa sebebini açıklar. Bilmiyorsa intihar sebebini öğrenmek için çaba sarf eder. Ancak bizim bu dosyada gördüğümüz şudur; sanık açık ve net bir şekilde dosya kapsamında bazı şeyleri gizlemeye çalışmış. Özellikle bu dosyada iletişimin tespiti HTS dökümleri önemli bir delildir. Sanık olay tarihinde kullandığı GSM numarasını soruşturma dosyasına vermemiştir. Farklı bir numara vererek yine olay anında olay yerine ilk giden maktulün akrabalarına silahı bulması yönünde telkinlerde bulunması, silahı eline aldırmaya çalışması başlı başına şüpheli bir durumdur. Sanık burada delilleri gizlemeye ve örtbas etmeye çalışmıştır. Yine sanık ATT uzmanı ve bu tarz olaylarda nasıl müdahale etmesi gerektiğini net bir şekilde bilmektedir. Bunun eğitimini almıştır. Maktul iç kanama sonucunda vefat etmiştir. İç kanama sonucunda vefat eden ya da bu durumda yapılması gereken işlem kalp masajı değil göğsüne dokunmak değil. Bir delik açmak suretiyle kanın dışarı boşaltılmasını sağlamaktı. Bu hususu sanık net bir şekilde bilmektedir. Ancak sanık bunların hiçbirini yapmamıştır" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı