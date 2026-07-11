Eşi intihar etti dedi, gerçek ortaya çıktı: 4 çocuk annesini boğarak öldürdü

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yatağında ölü bulunan Naciye B.'nin (45), intihar ettiğini iddia eden eşi Erol B. (42) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 çocuğunun annesini iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Naciye B., iddiaya göre eşi Erol B. tarafından yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşinin intihar ettiğini söyleyen Erol B. çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Erol B., eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Naciye B.'nin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı