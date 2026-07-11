Haberler

Eşi intihar etti dedi, gerçek ortaya çıktı: 4 çocuk annesini boğarak öldürdü

Eşi intihar etti dedi, gerçek ortaya çıktı: 4 çocuk annesini boğarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eşi tarafından iple boğularak öldürülen 4 çocuk annesi Naciye B.'nin cinayeti ortaya çıktı. Olayı intihar gibi göstermeye çalışan koca Erol B., itirafının ardından tutuklandı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yatağında ölü bulunan Naciye B.'nin (45), intihar ettiğini iddia eden eşi Erol B. (42) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 çocuğunun annesini iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Naciye B., iddiaya göre eşi Erol B. tarafından yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşinin intihar ettiğini söyleyen Erol B. çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Erol B., eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Naciye B.'nin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Vietnam'da sürat teknesi alabora oldu: 15 turist öldü

Sürat teknesi 15 turiste mezar oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu

Acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu