Eşini darbeden koca tutuklandı

TUNCELİ'de, erkek şüpheli S.K., eşini darbettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ovacık ilçesinde, iddiaya göre, evli çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. adlı erkek, eşini darbetti. Kadının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan kadın, darp raporu alıp S.K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.