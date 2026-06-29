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Eşini darbeden muhtar, uzaklaştırma kararına uymayınca tutuklandı

Eşini darbeden muhtar, uzaklaştırma kararına uymayınca tutuklandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini darbedip bıçakla tehdit eden mahalle muhtarı Hamza Turan, hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı. Muhtarın yerine mahalle azası vekaleten göreve başladı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde eşini darbedip, bıçakla tehdit eden mahalle muhtarı Hamza Turan, olaydan sonra hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal edince bu kez tutuklandı.

Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, iddiaya göre; 23 Haziran günü saat 08.00 sıralarında eşi E.O.T.'yi (59) yumruk atarak darbedip, bıçakla tehdit etti. E.O.T., jandarmaya şikayetçi oldu. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Muhtar Turan hakkında 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Fakat önleyici tedbir kararını ihlal eden Turan, aynı gün gözaltına alındı. İfadesinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Hamza Turan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından muhtarlıkta görev değişikliği yaşandı. Muhtarın yerine mahallenin 1'inci azası Savaş Yılmaz'ın vekil olarak görev yapacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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