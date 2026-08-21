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Turgutlu'da Eşini Boğmaya Çalıştı: Gözaltına Alındı

Turgutlu'da Eşini Boğmaya Çalıştı: Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sait S., tartıştığı eşi Hacer S.'yi elleriyle boğazını sıkarak boğmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı Hacer S.'yi hastaneye kaldırdı. Polis, Sait S.'yi gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Sait S.'nin (53) elleriyle boğmaya çalıştığı öne sürülen eşi Hacer S. (50) hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri Sait S.'yi gözaltına aldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sait S., ile eşi Hacer S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Sait S., Hacer S.'yi elleriyle boğazını sıkarak boğmaya çalıştı. Olayın ardından Sait S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen Hacer S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Sait S.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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