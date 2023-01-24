Eşini boğazından bıçaklayıp öldürdü, polise teslim oldu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir süredir işsiz olan Sinan Uygun, alkol aldıktan sonra tartıştığı 2 çocuk annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir süredir işsiz olan Sinan Uygun, alkol aldıktan sonra tartıştığı 2 çocuk annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde Engin Apartmanının ikinci katında meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Sinan Uygun (41), evde alkol aldıktan sonra 2 çocuk annesi tekstil işçisi eşi Ummuhan Zerrin Uygun (38) ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisini aldatmakla suçladığı eşini boğazından bıçaklayan Sinan Uygun, olayın ardından apartmanın önüne çıktı.

Eşini bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun'un emniyetteki sorgulaması sürüyor.