Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan Enver D., 'eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sinem D., karardan memnun kaldığını ve bu kararın emsal teşkil ettiğini belirtti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan tutuklu sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu eş Enver D, bıçakla yaralanan Sinem D. ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Sinem D, karardan memnun olduğunu söyledi.

Kararın aynı zamanda emsal teşkil ettiğini belirten Sinem D, şunları dile getirdi:

"Beni çocuğumun gözü önünde defalarca bıçaklayan cani, hak ettiği cezayı aldı. Haksız tahrik indirimi almak için aldattığımı iddia etmişti, araştırmalar sonucu aldatmanın olmadığı ispatlandı. 20 yıl cezaya çarptırıldı, bizim için emsal bir karar oldu. Mücadelem sadece kendim için değil tüm kadınlar içindi."

Kırıkhan ilçesinde 30 Mayıs 2024'te eşi Sinem D'yi bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Enver D. hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Haberler.com
