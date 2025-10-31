Eşini Bıçakla Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Çınar Sokağı'nda R.G. (47) ve eşi Binnur G. (43) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu eşi Binnur G'yi bıçakla öldüren R.G. intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı koca, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Binnur G'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Durumu haber alarak bölgeye gelen 4 çocuk annesi kadının yakınları, gözyaşı döktü.