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Eşini 2 gün boyunca eve kilitleyip darbeden müdür vekili görevden alındı

Güncel Haberler

Eşini 2 gün boyunca eve kilitleyip darbeden müdür vekili görevden alındı

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, iddiaya göre eşini 2 gün boyunca eve kilitleyerek fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran eşi, durumu polise bildirdi. Parlak hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alındı.

Düzce'de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P ile tartıştı. Parlak, iddiaya göre darbettiği eşine 2 gün boyunca evde fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak evde kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., bugün durumu polise bildirdi.

GÖREVDEN ALINDI

M.P.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sabahattin Parlak'a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı. Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Düzce 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

YazıYORUM:

Kültürün müdürlüğünüde yapsa merhamet ve sevgi başka şeydir. Ama bir neden böyle yaptı onu da dinlemek daha doğru olanıdır.

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İsmail Kabadayı:

Ne diyordu cem yılmaz arabanin hakkini ver hakkini :)

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haksız mıyım:

çok kültürlü bir abimiz olduğu için kültür müdürü yapılmış. brrrrraaavoooo

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