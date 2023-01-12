Eşini 2 gün boyunca eve kilitleyip darbeden müdür vekili görevden alındı
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Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, iddiaya göre eşini 2 gün boyunca eve kilitleyerek fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran eşi, durumu polise bildirdi. Parlak hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alındı.
Düzce'de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P ile tartıştı. Parlak, iddiaya göre darbettiği eşine 2 gün boyunca evde fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak evde kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., bugün durumu polise bildirdi.
GÖREVDEN ALINDI
M.P.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sabahattin Parlak'a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı. Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.