Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde eşi ile 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin alıp, polisler tarafından ikna edilerek yakalanan Irak uyruklu Rami Arap, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde eşi ile 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin alıp, polisler tarafından ikna edilerek yakalanan Irak uyruklu Rami Arap, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün gece Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. 10 yıl önce Türkiye'ye gelen ve İslahiye'ye yerleşen Rami Arap, yaşadığı 5 katlı apartmanın birinci katındaki evinde eşi Asya (27), çocutları Teim (2) ve İbrahim'i (3) tüfek ve bıçakla rehin aldı. Balkona çıkarak bağıran ve elindeki bıçakla kendisine zarar veren Rami Arap, polislerin çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.Rami Arap, emniyette yapılan sorgulamasında; tehdit edildiğini bu nedenle polisin dikkatini çekmek için çocuklarını rehin aldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rami Arap, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı. Rami Arap, adliyeden çıkarıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title